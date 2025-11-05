Aliağa Belediyesi: Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemeleri başladı

Aliağa Belediyesi, 2025 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin başladığını duyurdu; son ödeme 1 Aralık 2025.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:52
Aliağa Belediyesi, her yıl iki taksit halinde ödenen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nde 2025 yılı 2. taksit ödemelerinin başladığını duyurdu.

Son ödeme tarihi

Vergi mükellefleri ödemelerini son gün olan 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilecek.

Ödeme noktaları ve mesai

Borç yükümlülüğü olan vatandaşlar, 2025 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerini mesai saatleri içerisinde Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binası’ndaki veznelerden gerçekleştirebiliyor.

Online ödeme

Online ödeme yapmak isteyenler https://ebelediye.aliaga.bel.tr adresi üzerinden üye girişi yaptıktan sonra kolaylıkla ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Banka ve posta çeki ile ödeme

Emlak vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediyesi’nin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no’lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no’lu hesabına yapabilecek.

