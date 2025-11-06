Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi

Yerel kalkınmayı ve tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi kapsamında, kura ile belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvanın teslimatı tamamlandı. Proje, Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje Detayları

Hibeli dağıtımlar öncesi başvurular Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla alındı. Toplam 221 başvuru arasından hak sahipleri geçtiğimiz ay düzenlenen kura töreniyle belirlendi. Üreticilere teslimatların tamamlanmasıyla projenin ikinci etabı başarıyla sona erdi ve teslimatlar Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezinde gerçekleştirildi.

Üreticilerden Teşekkür

Teslimat törenine katılan üreticiler proje uygulamasından memnuniyetlerini dile getirerek kurumlara teşekkür etti. Güzelhisar Mahallesi’nden üretici Haşim Aksu şunları söyledi: "Hayvanlarımızı teslim aldık, sürümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Uygulamadan çok memnunuz, devam etmesini isteriz. Aliağa Belediyesi’ne ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz"

Bir diğer üretici Koray Doğaç ise projenin sürülerini güçlendireceğini vurgulayarak, "Verilen damızlıklar safkan, sağlıklı ve çok güzel. Sürümüzü güçlendirecek, yavru ve et verimini artıracaklar. Böyle bir projenin içinde olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mazlum Selim Aksakal’a teşekkür ederiz" dedi.

Küçükbaş Hayvan Sayısı Artıyor

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, projede sağlanan desteklerin süreceğini belirterek şunları söyledi: "Kurada kazanan 110 üreticimize hayvanları teslim etmeye başladık. 10 üreticimize 10 koyun ve 1 koç, 100 üreticimize ise birer damızlık koç veriyoruz. Teslimat sürecimiz büyük ölçüde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte hayvanların takibini yapacağız. Üçüncü yavrulamadan sonra elde edilecek 10+1 hayvanı alarak yeni üreticilere dağıtacağız. Bu sayede hem vatandaşın elindeki hayvan sayısı artacak hem de Aliağa Damızlık Üretim Merkezi’ndeki üretim kapasitesi büyüyecek"

Aksakal ayrıca, "Vatandaş ve kamu iş birliğiyle yürütülen bu proje sayesinde ilçemizde küçükbaş hayvancılığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Sıradaki dağıtımı mayıs 2026’da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliağa Tarımsal Kalkınmada Örnek Oluyor

Aliağa Belediyesi tarafından yürütülen bu proje, üreticilerin gelirini artırmayı ve bölgedeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyor. Proje, üreticilerin güçlü bir üretim ağı kurmasına katkı sağlayarak Aliağa'yı tarımsal kalkınmada örnek bir ilçe konumuna taşımaya devam ediyor.

