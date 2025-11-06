Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi

Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi kapsamında kura ile belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvan teslim edildi; ikinci etap tamamlandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:08
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi

Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi

Yerel kalkınmayı ve tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi kapsamında, kura ile belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvanın teslimatı tamamlandı. Proje, Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje Detayları

Hibeli dağıtımlar öncesi başvurular Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla alındı. Toplam 221 başvuru arasından hak sahipleri geçtiğimiz ay düzenlenen kura töreniyle belirlendi. Üreticilere teslimatların tamamlanmasıyla projenin ikinci etabı başarıyla sona erdi ve teslimatlar Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezinde gerçekleştirildi.

Üreticilerden Teşekkür

Teslimat törenine katılan üreticiler proje uygulamasından memnuniyetlerini dile getirerek kurumlara teşekkür etti. Güzelhisar Mahallesi’nden üretici Haşim Aksu şunları söyledi: "Hayvanlarımızı teslim aldık, sürümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Uygulamadan çok memnunuz, devam etmesini isteriz. Aliağa Belediyesi’ne ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz"

Bir diğer üretici Koray Doğaç ise projenin sürülerini güçlendireceğini vurgulayarak, "Verilen damızlıklar safkan, sağlıklı ve çok güzel. Sürümüzü güçlendirecek, yavru ve et verimini artıracaklar. Böyle bir projenin içinde olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mazlum Selim Aksakal’a teşekkür ederiz" dedi.

Küçükbaş Hayvan Sayısı Artıyor

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, projede sağlanan desteklerin süreceğini belirterek şunları söyledi: "Kurada kazanan 110 üreticimize hayvanları teslim etmeye başladık. 10 üreticimize 10 koyun ve 1 koç, 100 üreticimize ise birer damızlık koç veriyoruz. Teslimat sürecimiz büyük ölçüde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte hayvanların takibini yapacağız. Üçüncü yavrulamadan sonra elde edilecek 10+1 hayvanı alarak yeni üreticilere dağıtacağız. Bu sayede hem vatandaşın elindeki hayvan sayısı artacak hem de Aliağa Damızlık Üretim Merkezi’ndeki üretim kapasitesi büyüyecek"

Aksakal ayrıca, "Vatandaş ve kamu iş birliğiyle yürütülen bu proje sayesinde ilçemizde küçükbaş hayvancılığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Sıradaki dağıtımı mayıs 2026’da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliağa Tarımsal Kalkınmada Örnek Oluyor

Aliağa Belediyesi tarafından yürütülen bu proje, üreticilerin gelirini artırmayı ve bölgedeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyor. Proje, üreticilerin güçlü bir üretim ağı kurmasına katkı sağlayarak Aliağa'yı tarımsal kalkınmada örnek bir ilçe konumuna taşımaya devam ediyor.

"ALİAĞA DAMIZLIK KOYUN ÜRETİM MERKEZİ PROJESİ" KAPSAMINDA, KURA İLE BELİRLENEN 110 ÜRETİCİYE...

"ALİAĞA DAMIZLIK KOYUN ÜRETİM MERKEZİ PROJESİ" KAPSAMINDA, KURA İLE BELİRLENEN 110 ÜRETİCİYE TOPLAM 210 KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN TESLİMATI TAMAMLANDI.

"ALİAĞA DAMIZLIK KOYUN ÜRETİM MERKEZİ PROJESİ" KAPSAMINDA, KURA İLE BELİRLENEN 110 ÜRETİCİYE...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
4
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
5
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
6
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı
7
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Hakkında Kan Donduran İfadeler

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu