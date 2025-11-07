Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği

Hasbi Şengül İlkokulu'nun 6. Geleneksel Zeytin Kırma Şenliği'nde öğrenciler zeytin üretimini deneyimledi, zeytin temalı eserler sergilendi ve yarışmalarda ödüller dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:00
İzmir Aliağa Şakran'da düzenlenen Hasbi Şengül İlkokulu 6. Geleneksel Zeytin Kırma Şenliği, öğrencilerin zeytin üretiminin tüm aşamalarını öğrenip deneyimlediği keyifli bir gün sundu.

Etkinliğe; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Güven Demirağ, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, öğrenciler, öğretmenler, veliler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Zeytini sanatla buluşturdular

Öğrenciler öğrendiklerini sanatla bütünleştirerek zeytin temalı resimler yaptı; eserler düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca düzenlenen zeytin yarışmalarında bağımsız jüri tarafından değerlendirilen öğrenciler dereceye girerek ödüllerini aldı.

Renkli gösteriler ve ödül töreni

Açılış konuşmasını zeytin üreticisi Mehmet Şengül yaptı. Hasbi Şengül İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin performansı programı renklendirdi.

Zeytin Kırma ve Zeytinyağı Kalite Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi: üçüncü olanlara ödüllerini Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, ikinci olan öğrencilere ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, birinci olan öğrencilere ödüllerini ise Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney takdim etti.

Kaymakamın mesajı

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Evlatlarımızın yapmış olduğu çok güzel bir etkinlikle bir araya geldik. Şakran, zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir bölge. Evlatlarımızın da zeytin yetiştiriciliğinde zeytinyağı üretiminde hayatın içinde olması son derece önemli. Kadim bir meyve olan zeytin ağacını hep birlikte bu bölgede üretmeye devam edeceğiz. Bu şenliği gerçekleştirenlerin emeklerine sağlık"

