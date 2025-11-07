Aliağa Kent Kitaplığı 2026'da Yeni Eserlerle Büyüyor

Aliağa Belediyesi, tarih, coğrafya, arkeoloji ve kent kültürü alanlarında yayımladığı yapıtlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Belediyenin yayıncılık markası "Aliağa Kent Kitaplığı" logosuyla çıkan eserler vatandaşlar ve akademik çevrelerce ilgi gördü. 2023'te kurulan "Aliağa Çocuk" yayınevinin ardından, her iki yayınevinden de 2026 yılında yeni kitaplar okurlarla buluşacak.

En çok yayın yapan yerel yönetimlerden biri

2014 yılında Başkan Serkan Acar’ın kültür vizyonuyla hayata geçirilen Aliağa Kent Kitaplığı, kent tarihi ve kültürünü belgeleyen onlarca esere ve bilimsel çalışmaya imza attı. Başkan Acar’ın göreve gelir gelmez başlattığı "Aliağa Kent Belleği Araştırmaları" ve "Aliağa Kent Kitaplığı" projeleriyle Aliağa ve çevresinin tarihî, kültürel, arkeolojik ve doğal zenginlikleri kent belleğine kazandırıldı. Bugüne kadar yayımlanan 22 eserle, Aliağa Belediyesi Türkiye’de en çok kitap yayımlayan yerel yönetimlerden biri konumuna geldi.

2026'da yayımlanacak eserler

Belediye tarafından 2026’da yayımlanacak eserler arasında "Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri", "Aliağa’da Ekonomik ve Sosyal Yaşam: 1923-1960", "Aliağa’nın Doğal Zenginlikleri: Ağaçlar, Çalılar ve Bitkiler", "Helvacı Kilimi", "Aliağa Gastronomi Kültür Envanteri", "Myrina, Kyme, Gryneion, Tisna, Aigai" antik kentleri tanıtım kitapçıkları, "Helvacı Halkbilim Çalışması" ve "Uzaktaki Aiolis: Dünya Müzelerindeki Aiolis Eserleri" gibi başlıklar yer alıyor.

Çocuklar unutulmadı: 3 yeni çocuk kitabı geliyor

Aliağa Çocuk yayınları kapsamında daha önce iki macerası yayımlanan "Ali ve Ece" resimli çocuk öyküleri serisinden "Ali ve Ece 23 Nisan’da", "Ali ve Ece Yavru Flamingo" ve "Ali ve Ece Piknik Günü" adlı kitaplar 2026 yılının ilk aylarında çocuklarla buluşacak.

Aliağa Belediyesi'nin yayınevi çalışmaları, kent belleğini güçlendirirken yerel kültür ve tarih bilgisini geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürüyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ, SON YILLARDA TARİHTEN COĞRAFYAYA, ARKEOLOJİDEN KENT KÜLTÜRÜNE KADAR FARKLI ALANLARDA BİRÇOK KİTAP YAYIMLADI. BELEDİYENİN YAYINCILIK MARKASI "ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI" LOGOSUYLA YAYIMLANAN ESERLER, VATANDAŞLAR VE AKADEMİK ÇEVRELER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. ALİAĞA BELEDİYESİ, "ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI" YAYINEVİNİN ARDINDAN 2023 YILINDA "ALİAĞA ÇOCUK" ADIYLA İKİNCİ YAYINEVİNİ KURDU. 2026 YILINDA BELEDİYE TARAFINDAN HER İKİ YAYINEVİNDEN DE YENİ ESERLER OKURLARLA BULUŞACAK.