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Aliağa Limanı'nda Rüşvet Operasyonu: 23 Tutuklama

İzmir çevresinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda Aliağa Liman Başkanlığı'na bağlı 23 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 22:14
Aliağa Limanı'nda Rüşvet Operasyonu: 23 Tutuklama

Aliağa Limanı'nda Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma Operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki liman başkanlığına yönelik düzenlenen rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonunda, gözaltına alınan bireylerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

22 Ekim'de Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlar ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, İzmir merkezli olarak 4 ilde yapıldı. Operasyon sonrası toplam 33 kişi hakkında işlem yapılırken, bir şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Olayın Arka Planı

Emniyet ekipleri, liman başkanlığı çalışanları ile gemi acentesi personeli arasında bazı usulsüzlüklerin olduğunu tespit etti. Gemi geliş-gidiş saatleri ile personel yeterlilik belgeleri arasındaki tutarsızlıklar, cezai işlem uygulamak yerine, rüşvetle göz yumulduğu ortaya çıktı.

Gözaltı Süreci

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 23'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış ve bir kişi mahkemeden salıverilmiştir. Operasyonda kullanılan veriler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan bilgilere, fiziki ve teknik izlemelere ve kamera kayıtlarına dayanıyor. Operasyonun Kapsamı

İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat illerinde gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyona katılan ekipler, liman sahasında görevli 6 memurun yanı sıra 26 acente çalışanını da gözaltına almıştır.

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