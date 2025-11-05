Aliağa'nın Yarı Olimpik Havuzları İzmir'de Su Sporlarının Merkezi Oldu

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi ve Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi, sahip olduğu yarı olimpik havuzlar ile İzmir genelinde su sporlarına öncülük ediyor.

Yatırımlar, müsabakalar ve başarı

Son 10 yılda spora yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Aliağa Belediyesi, kent merkezine iki önemli yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdı. Donanımlı tesisler ve nitelikli eğitim programlarıyla öne çıkan Aliağa, özel günlerde bölge çapında düzenlenen yüzme yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu merkezlerde yetişen yüzücüler, bölge yarışlarında elde ettikleri derecelerle Türkiye finallerinde Aliağa'yı temsil etmeye hazırlanıyor.

2025 yılı bölge müsabakalarında dikkat çeken Aliağalı yüzücüler, 27–30 Kasım tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Türkiye finallerinde Aliağa'yı temsil edecek.

Erişim, eğitim ve topluma katkı

Aliağa Belediyesi’nin yarı olimpik yüzme havuzları yalnızca lisanslı sporculara değil, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa hizmet veriyor. Yıl boyunca düzenlenen kurslar, açık seanslar ve serbest yüzme programlarıyla yüzlerce Aliağalı tesislerden yararlanıyor.

Belediye spor okullarında cimnastik, karate, taekwondo, güreş, basketbol, futbol, tenis ve yüzme branşlarında yüzlerce çocuk ve genç eğitim alıyor. Özellikle yüzme branşında yetişen sporcular, profesyonel antrenörler eşliğinde temel teknikleri öğreniyor ve her geçen yıl başarı grafiğini daha da yükseltiyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NİN YÜZME TESİSLERİ İZMİR’DE ZİRVEYE OYNUYOR