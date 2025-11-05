Aliağa'nın Yarı Olimpik Havuzları İzmir'de Su Sporlarının Merkezi Oldu

Aliağa'nın iki yarı olimpik havuzlu tesisi, yatırımları ve eğitim programlarıyla İzmir'de su sporlarına öncülük ediyor; sporcular 27–30 Kasım'daki Türkiye finallerinde yarışacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:42
Aliağa'nın Yarı Olimpik Havuzları İzmir'de Su Sporlarının Merkezi Oldu

Aliağa'nın Yarı Olimpik Havuzları İzmir'de Su Sporlarının Merkezi Oldu

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi ve Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi, sahip olduğu yarı olimpik havuzlar ile İzmir genelinde su sporlarına öncülük ediyor.

Yatırımlar, müsabakalar ve başarı

Son 10 yılda spora yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Aliağa Belediyesi, kent merkezine iki önemli yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdı. Donanımlı tesisler ve nitelikli eğitim programlarıyla öne çıkan Aliağa, özel günlerde bölge çapında düzenlenen yüzme yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu merkezlerde yetişen yüzücüler, bölge yarışlarında elde ettikleri derecelerle Türkiye finallerinde Aliağa'yı temsil etmeye hazırlanıyor.

2025 yılı bölge müsabakalarında dikkat çeken Aliağalı yüzücüler, 27–30 Kasım tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Türkiye finallerinde Aliağa'yı temsil edecek.

Erişim, eğitim ve topluma katkı

Aliağa Belediyesi’nin yarı olimpik yüzme havuzları yalnızca lisanslı sporculara değil, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa hizmet veriyor. Yıl boyunca düzenlenen kurslar, açık seanslar ve serbest yüzme programlarıyla yüzlerce Aliağalı tesislerden yararlanıyor.

Belediye spor okullarında cimnastik, karate, taekwondo, güreş, basketbol, futbol, tenis ve yüzme branşlarında yüzlerce çocuk ve genç eğitim alıyor. Özellikle yüzme branşında yetişen sporcular, profesyonel antrenörler eşliğinde temel teknikleri öğreniyor ve her geçen yıl başarı grafiğini daha da yükseltiyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NİN YÜZME TESİSLERİ İZMİR’DE ZİRVEYE OYNUYOR

ALİAĞA BELEDİYESİ'NİN YÜZME TESİSLERİ İZMİR’DE ZİRVEYE OYNUYOR

ALİAĞA BELEDİYESİ'NİN YÜZME TESİSLERİ İZMİR’DE ZİRVEYE OYNUYOR

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
2
Samsun'da Hayvan Otlatırken Elektrik Akımına Kapılan 47 Yaşındaki Satılmış Keskin Öldü
3
Fatih’te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
4
Trump: ABD, Rusya ve Çin Nükleer Silahsızlanma Planı Üzerinde
5
Giresun'da 17 Yaşındaki Amatör Futbolcu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
6
Tatvan'da Jandarma ve Polis Ortak Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı
7
Spil Dağı'nda 'Kunduz Ayı' (Süper Ay) Zirve Manzarası

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi