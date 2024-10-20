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Alıç ve Üvez Meyvelerinin Bilinçsiz Tüketiminin Riskleri

Alıç ve üvez meyvelerinin aşırı ve çiğnenmeden tüketimi mide ve bağırsak sorunlarına yol açabilir.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:02
Alıç ve Üvez Meyvelerinin Bilinçsiz Tüketiminin Riskleri

Alıç ve Üvez Meyvelerinin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Namık Özkan, alıç ve üvez meyvelerinin bilinçsiz tüketiminin sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özkan, bu meyvelerin çekirdekleriyle çiğnenmeden yenilmesinin, mide ve bağırsaklarda kitleler oluşturduğunu belirtti.

Mide ve Bağırsak Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Alıç ve üvez, antioksidan özelliği sayesinde kalp damar sağlığına faydalı olabilir; fakat Prof. Dr. Özkan, bu meyvelerin aşırı tüketiminde ve çekirdekleriyle yendiğinde bağırsakta taş ya da bezoar adı verilen kitleler oluşabileceğine dikkat çekti.

Belirtiler ve Müdahale Yöntemleri

Bu tür kitlelerin hastalarda şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi problemlere yol açabileceğini kaydeden Özkan, "Eğer kitleler midedeyse, endoskopi ve ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Ancak eğer bağırsaklara kadar ulaşıyorsa, tıkanıklık ya da düğümlenmelere yol açabilir," dedi. Özkan, bu durumların erken müdahale gerektirdiğini vurguladı.

Yaşlı ve Ameliyat Geçirmiş Bireylere Öneriler

Özellikle karın ameliyatı geçiren, yaşlı veya diş protezi kullanan hastaların alıç ve üvez tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirten Özkan, "Bu meyveler iyice çiğnenirse ve çekirdekleri çıkarılırsa riskler azaltılabilir," şeklinde konuştu.

Artan Bağırsak Tıkanıklığı Vakaları

Özkan, geçtiğimiz iki ay içinde alıça bağlı bağırsak tıkanıklığı vakalarının arttığını dile getirerek, "10 hastamızdan 7’si tedavi edilebilirken, 3'ü ameliyatla tedavi edildi," açıklamasında bulundu. Bu nedenle, halkın bu meyveleri tüketirken dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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