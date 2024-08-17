Alireza Aghamiri'nin Minyatür ve Tezhip Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Alireza Aghamiri'nin Minyatür ve Tezhip Sergisi Açıldı

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan yeni sergisi, Ayvansaray'da bulunan Zeytin Ağacı Sanat galerisinde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'ye İlk Gelişi ve Serginin Hazırlığı

Alireza Aghamiri, Türkiye'ye ilk kez 4 yıl önce arkadaşlarının önerisi üzerine geldiğini belirtti. Zeytin Ağacı Sanat'ın kurucu ortağı olan minyatür sanatçısı Aslı Akıl'ın desteğiyle Türkiye'deki ilk sergisini hazırladığını ifade etti. Aghamiri, "Sergi, ziyaretçilerle kurduğum ilişkiler sonucu kendi girişimimle açıldı," dedi.

Öğrenci Eserlerine de Yer Verildi

Aghamiri, sergide kendi eserlerinin yanı sıra Türkiye ve İran'daki öğrencilerinin de çalışmalarına yer verdiklerini vurgulayarak, "Onların kıymetli eserlerini burada sergilemek benim için çok değerli," şeklinde konuştu.

İran ve Türkiye Arasındaki Bağlar

Usta sanatçı, serginin Türkiye ile İran arasındaki kültürel bağların bir sembolü olduğunu ifade etti ve ekledi: "Sergimiz, iki ülkenin ortak kültürüne dair önemli unsurlar taşıyor. Ziyaretçiler bu derin bağı keşfetme fırsatına sahip olacaklar. Hem İranlı hem Türk sanatçıların kendine özgü sanat anlayışları var. Bu sergi, bunun güzel bir yansımasıdır."

Minyatür ve Tezhip Sanatının Modernizasyonu

Aghamiri, minyatür ve tezhip sanatlarının geleneksel birer form olduğunu, ancak kendi modernize etme çabalarının sürdüğünü ifade etti. "Örneğin, Moğolların İran'a gelmesi minyatür sanatında önemli yer buldu ve İranlı sanatçılar bu temaları eserlerine yansıttı. Ben de geleneksel formu kullanarak yeni içerikler üretmeye çalışıyorum," diye ekledi.

Atölye Çalışmaları ve Sergi Süresi

Sergi, Alireza Aghamiri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Eserler, 30 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta ziyarete açıldı.