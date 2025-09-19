Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings Harbiye'de konser verecek

Piu Entertainment organizasyonuyla Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings 22-28 Eylül tarihlerinde Harbiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:47
Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings Harbiye'de konser verecek

Harbiye'de üç dünya yıldızı: Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings

Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul'un ikonik sahnesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayının son haftasında üç uluslararası ismi ağırlayacak.

Alireza Ghorbani — 22 Eylül

Alireza Ghorbani, İran müziğinin uluslararası temsilcisi olarak 22 Eylül tarihinde Harbiye seyircisiyle buluşacak. Sanatçının kendine has yorumu ve repertuarı konserin öne çıkan unsurları arasında yer alacak.

Mario Frangoulis — 23 Eylül

Klasik ve popüler müziği harmanlayan sesiyle tanınan Mario Frangoulis, 23 Eylül tarihinde sahnede olacak. "So in Love" turnesi kapsamında, şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestra eşliğinde performans sergileyecek; konserde soprano Burcu Hancı da Frangoulis'e katılacak. Sanatçı ayrıca 25 Eylülde İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosunda ve 27 Eylülde Ankara ATO Congresiumda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gipsy Kings by Andre Reyes — 28 Eylül

Gipsy Kings by Andre Reyes konseri 28 Eylülde Harbiye'de gerçekleşecek. Albümleriyle 60 milyonluk satış başarısı elde eden, sahnede 30 yılı aşkın süredir yer alan ve Grammy Ödüllü olarak tanınan Gipsy Kings, bu konserde Andre Reyes öncülüğünde sahne alacak. Grup ayrıca 26 Eylülde İzmir, 27 Eylülde Bursa, 30 Eylülde Samsun, 1 Ekimde Ankara ve 3 Ekimde Antalya'da konser verecek.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Iğdır'da Yıldırım Can Aldı: 18 Yaşındaki Murat Satı Hayatını Kaybetti
3
İsrail’in Gazze Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı
5
INS Trikand Limasol'da: Hint Savaş Gemisi GKRY ile Ortak Tatbikat İçin Geliyor
6
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkı için ortak bildiriyi imzaladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek