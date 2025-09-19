Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings Harbiye'de konser verecek

Harbiye'de üç dünya yıldızı: Alireza Ghorbani, Mario Frangoulis ve Gipsy Kings

Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul'un ikonik sahnesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayının son haftasında üç uluslararası ismi ağırlayacak.

Alireza Ghorbani — 22 Eylül

Alireza Ghorbani, İran müziğinin uluslararası temsilcisi olarak 22 Eylül tarihinde Harbiye seyircisiyle buluşacak. Sanatçının kendine has yorumu ve repertuarı konserin öne çıkan unsurları arasında yer alacak.

Mario Frangoulis — 23 Eylül

Klasik ve popüler müziği harmanlayan sesiyle tanınan Mario Frangoulis, 23 Eylül tarihinde sahnede olacak. "So in Love" turnesi kapsamında, şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestra eşliğinde performans sergileyecek; konserde soprano Burcu Hancı da Frangoulis'e katılacak. Sanatçı ayrıca 25 Eylülde İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosunda ve 27 Eylülde Ankara ATO Congresiumda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Gipsy Kings by Andre Reyes — 28 Eylül

Gipsy Kings by Andre Reyes konseri 28 Eylülde Harbiye'de gerçekleşecek. Albümleriyle 60 milyonluk satış başarısı elde eden, sahnede 30 yılı aşkın süredir yer alan ve Grammy Ödüllü olarak tanınan Gipsy Kings, bu konserde Andre Reyes öncülüğünde sahne alacak. Grup ayrıca 26 Eylülde İzmir, 27 Eylülde Bursa, 30 Eylülde Samsun, 1 Ekimde Ankara ve 3 Ekimde Antalya'da konser verecek.