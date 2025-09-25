Aliyev'den BM Genel Kurulunda Barış Çağrısı: Çifte Standartlara Son

Aliyev BM Genel Kurulunda barış ve adalet çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası kamuoyuna adalet, hukukun üstünlüğü ve pratik adımlarla sağlanacak barış çağrısında bulundu.

Konuşmanın ana başlıkları

Aliyev, konuşmasında Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kaldığını ve bu süreçte 1 milyon Azerbaycanlının yurtlarından edildiğini hatırlattı. Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı ile ülkenin toprak bütünlüğünün sağlandığını vurguladı.

Hemen savaşın ardından Ermenistan'a barış önerisinde bulunduklarını ve müzakerelere başladıklarını söyleyen Aliyev, "Çeşitli provokasyonlara rağmen müzakereler ikili yürütüldüğü için olumlu sonuç elde edildi. 8 Ağustos'ta Washington'da barış anlaşmasının metni paraflandı." ifadelerini kullandı.

Bölgesel bağlantılar ve altyapı

Aliyev, bölgesel ulaşım bağlantılarının sürdürülebilir barış vizyonlarının temelini oluşturduğunu belirterek Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu'nun Washington Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biri olduğunu söyledi ve koridorların bölgesel bağlantıları pekiştireceğini ifade etti.

İşgal döneminde yıkılan şehir ve köylerin yeniden inşa edildiğini, bunun sonucunda 50 binden fazla kişinin ata yurtlarına geri döndüğünü bildirdi.

Güvenlik, insani meseleler ve çevre uyarıları

Aliyev, Ermenistan'ın işgal yıllarında döşediği mayınların imar ve ihya çalışmalarını aksattığını belirterek, 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana 400'den fazla Azerbaycanlının mayın patlamaları sonucu yaşamını yitirdiğini veya ağır yaralandığını kaydetti.

Ayrıca küresel sorunlara değinen Aliyev, zorluklara verilecek yanıtların "kapsayıcı, adil ve evrensel" olması gerektiğini vurguladı. Hazar Denizi'nin hızla küçüldüğüne dikkat çekerek bunun iklim değişikliklerinden kaynaklanmadığını, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek çevre felaketini önlemek için kıyı devletlerinin ortak çabalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kapanış mesajı

Konuşmasını ülkesinin uluslararası alandaki yardımlarından duyduğu gururla sürdüren Aliyev, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Azerbaycan'ın son yıllarda elde ettiği başarılar sadece bizim başarı ve zaferimiz değil, aynı zamanda uluslararası hukukun er ya da geç egemen olacağının kanıtıdır. Çifte standartların ortadan kalktığı, adaletin seçici olmadığı, hukukun üstünlüğünün gözetildiği, barışın sadece sözle değil, pratik adımlarla da sağlandığı bir dünyayı birlikte inşa edelim."