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Aliyev'den D-8 Üyeliğine Övgü: "Gurur Kaynağımız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, D-8 üyeliğinin gurur verici olduğunu ve İslami dayanışmayı güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:47
Aliyev'den D-8 Üyeliğine Övgü: "Gurur Kaynağımız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'na üye kabul edilmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. D-8'in Türkiye'nin teşebbüsüyle yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Aliyev, bu teşkilatın ilk kez genişleme kararı aldığını vurguladı.

Aliyev, Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'ndaki paylaşımlarında, "Azerbaycan'ın diğer ülkelerle birlikte teşkilatın daha da geliştirilmesi ve İslami dayanışmanın güçlendirilmesi için çabalarını esirgemeyeceğine dair güvence veriyorum" dedi.

Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, toplantıda oybirliği ile kabul edildi. Aliyev, D-8 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına desteği için teşekkür ederek, "Azerbaycan'ın adaylığına verilen destek, bu ülkelerle samimi dostluğumuzun ve işbirliğimizin göstergesidir" şeklinde konuştu.

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