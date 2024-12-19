Aliyev'den D-8 Üyeliğine Övgü: "Gurur Kaynağımız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'na üye kabul edilmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. D-8'in Türkiye'nin teşebbüsüyle yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Aliyev, bu teşkilatın ilk kez genişleme kararı aldığını vurguladı.

Aliyev, Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'ndaki paylaşımlarında, "Azerbaycan'ın diğer ülkelerle birlikte teşkilatın daha da geliştirilmesi ve İslami dayanışmanın güçlendirilmesi için çabalarını esirgemeyeceğine dair güvence veriyorum" dedi.

Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, toplantıda oybirliği ile kabul edildi. Aliyev, D-8 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına desteği için teşekkür ederek, "Azerbaycan'ın adaylığına verilen destek, bu ülkelerle samimi dostluğumuzun ve işbirliğimizin göstergesidir" şeklinde konuştu.