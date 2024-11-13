Aliyev'den Fransa'ya Çevre Suçlaması: 'Radyasyondan Sorumludur'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa’yı Çevre Kirliliği ile Suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’yı ada devletlerinde çevreye ciddi zararlar vermekle suçladı. Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleşen Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Zirvesi'nde konuşma yapan Aliyev, "Fransa orada ciddi toprak ve su kirliliğinden, yaşanan radyasyondan sorumludur" ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Varoluşsal Tehditler

Aliyev, iklim değişikliğinin Azerbaycan’ı da etkilediğini belirterek, Hazar Denizi’nin alanının her geçen yıl küçüldüğünü açıkladı. Ayrıca, nehirlerdeki su seviyesinin ve dağlardaki kar miktarının azaldığına dikkat çekti. "Seller ve daha önce görmediğimiz sağanak yağışlar artık günümüzün gerçekliği haline geldi" diyen Aliyev, yaşananların varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu vurguladı ve küçük ada devletlerine yoğun destek verdiklerini ekledi.

Fransa'nın Sözde Denizaşırı Toprakları

Konferansta, Hollanda ve Fransa’nın özellikle Karayipler ve Pasifik’te bulunan "sözde" denizaşırı topraklarının iklim değişikliğinden en çok zarar gören bölgeler arasında olduğuna işaret eden Aliyev, bu bölgelerde yükselen deniz seviyesi, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybının ciddi tehditler yarattığını belirtti.

Nükleer Denemeler ve İnsan Hakları İhlalleri

Aliyev, Fransa’nın Fransız Polinezyası’nda yaptığı nükleer denemeler nedeniyle çevreye büyük zararlar verdiğini söyleyerek, "Fransa orada ciddi toprak ve su kirliliğinden, yaşanan radyasyondan sorumludur" dedi. Ayrıca, Fransa’nın işgal dönemi boyunca Cezayir’de de nükleer denemeler yaptığına ve bu faaliyetlerin dünyanın iklimine verdiği zarara dikkat çekti.

Fransa'daki Macron rejiminin Yeni Kaledonya'da 13 kişiyi öldürdüğünü aktaran Aliyev, Avrupa Komisyonu veya Avrupa Parlamentosu’ndan Fransa’ya yönelik bir kınama gelmediğine de işaret etti. Aliyev, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Avrupa’yı bir bahçe olarak, dünyanın geri kalanını ise orman gibi görmesini eleştirerek, "Eğer biz ormansak bizden uzak durun ve işlerimize karışmayın" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.