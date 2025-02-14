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Aliyev'den Şara'ya Tebrik Mesajı: 'Azerbaycan Her Zaman Desteklemeye Hazır'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara'yı kutlayarak destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:09
Aliyev'den Şara'ya Tebrik Mesajı: 'Azerbaycan Her Zaman Desteklemeye Hazır'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Suriye'ye Destek Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı yeni görevine başlaması nedeniyle tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Aliyev, Şara'ya gönderdiği mesajda, başarılar diledi.

Azerbaycan-Suriye İlişkilerine Vurgu

Aliyev, Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, iki ülke ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarılması ve işbirliğinin zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştuğuna dikkat çekti. Aliyev, bu vesileyle Şara’yı Azerbaycan’a davet ederek, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah dileklerini iletti.

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