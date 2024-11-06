Aliyev'den TDT Zirvesinde Önemli Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TDT Zirvesi'nde Konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma ve Güvenlik İşbirliği

Aliyev, TDT üyesi ülkelerin savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. "Son zamanlarda kolluk kuvvetlerimiz ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki işbirliği genişledi. Kardeş ülkelerden gelen öğrencilerin askeri eğitim kurumlarımızda eğitim görmesi, karşılıklı güven ve dostluğun bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Ulaştırma Alanındaki İşbirlikleri

Aliyev, Doğu-Batı Ulaşım Koridoru'nda Azerbaycan'ın taşıma kapasitesini artırma çabalarına değindi. 2024'ün ilk dokuz ayında bu koridordan yapılan transit taşıma hacminin %15 arttığını kaydetti.

İmar ve İhya Projeleri

Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda geniş kapsamlı imar ve ihya projelerinin gerçekleştirildiğini, Büyük Dönüş Programı kapsamında yerlerinden edilen insanların geri döndüğünü vurguladı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristan gibi ülkelerin bölgedeki okullar inşa ettiğini belirtti.

İklim Değişikliği Konferansı

Azerbaycan'ın yakın günlerde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını duyuran Aliyev, TDT üyesi ülkelerin bu konferansa aktif katılım sağlayacağından emin olduğunu ifade etti.