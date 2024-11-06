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Aliyev'den Trump'a Tebrik Mesajı: İkili İlişkiler Derinleşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Donald Trump'ı başkanlık zaferi nedeniyle kutladı ve ikili ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:38
Aliyev'den Trump'a Tebrik Mesajı: İkili İlişkiler Derinleşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a Kutlama Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde zafer kazanıp 47. başkan olarak göreve gelen Donald Trump'ı kutladı. Aliyev, bu zaferin, Amerikan halkının Trump’a ve politikalarına duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerin Derinleşmesi Vurgusu

Aliyev, Trump’a gönderdiği kutlama mesajında, iki ülke arasındaki işbirliğinin siyasi, ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarında genişletilmesine kararlılık gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin sürekli olarak ilerlemesini önemsediğini dile getirdi.

Ortaklık ve Enerji Stratejisi Üzerine Notlar

Aliyev, Trump’ın başkanlık dönemi boyunca iki ülkenin arasındaki güven temelli ortaklığın, küresel sorunlarla mücadelede ve enerji güvenliğinin sağlanmasında dinamik ve yükselen bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Aliyev’in mesajında, "ABD ile işbirliğimizin büyük potansiyelinden yararlanarak ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni başkanlığınız döneminde, Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin güçleneceği ve yeni işbirliği alanları belirleneceğine inanıyoruz,” ifadeleri dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'daki Rolü

Ülkesinin Güney Kafkasya'da barışın tahsisi yönündeki çabalarını sürdüreceğini belirten Aliyev, Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

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