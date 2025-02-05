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Aliyev, Deprem Felaketinin İkinci Yılında Erdoğan’a Mesaj Gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:54
Aliyev, Deprem Felaketinin İkinci Yılında Erdoğan’a Mesaj Gönderdi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. Mesajında, Türkiye'nin Kahramanmaraş’ta yürütülen imar ve ihya çalışmalarına destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Depremzedelere Saygı Duruşu

Aliyev, depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını ifade ederek, “Onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dilerim” dedi. Türkiye'nin acısını her zaman paylaştıklarını vurgulayan Aliyev, zor günlerde de Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Kardeşlik Vurgusu

Aliyev, depremin ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek sağlamak için seferber olduğunu vurgulayarak, “O zor günlerde tüm Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çeken Aliyev, “Azerbaycan, Kahramanmaraş'taki imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunarak, Türkiye ile omuz omuza olmaktan büyük gurur duyuyor” şeklinde konuştu.

Kardeşlik ve Dayanışma

Azerbaycan ile Türkiye'nin “bir millet, iki devlet” ilkesinden hareketle her zaman birbirlerine destek verdiğini belirten Aliyev, “Bu her zaman böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu. Halklar arasındaki kopmaz bağların, stratejik müttefikliklerinin ve birliğin her daim yaşayacağına inandığını sözlerine ekledi.

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