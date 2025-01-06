Aliyev, Düşen Azerbaycan Uçağı İçin Adalet Talep Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Uçak Düşüşü İçin Sorunları Gündeme Getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağında yaşanan dramanın sorumlusunun Rusya Federasyonu temsilcileri olduğuna vurgu yaptı. Aliyev, "Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz." dedi.

Olayın Ardındaki Kayıplar ve Kahramanlık Hikayeleri

Aliyev, uçakta hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisinin aileleriyle, kurtulan kabin memurlarıyla bir araya gelerek, olayın etkilerini değerlendirdi. Hayatını kaybedenlere "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanı verildiğini hatırlatan Aliyev, kurtulan iki kabin memurunun ise "Reşadet" nişanı ile ödüllendirildiğini aktardı. Aliyev, pilotların gösterdiği profesyonellik ve kahramanlığın, olası bir daha fazla kaybı önlediğinin altını çizdi.

Kara Kutular ve Olayın Sebepleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, uçağın kara kutularının Brezilya'da incelendiğini belirtirken, "Uçağın radyo elektronik yöntemlerle kontrol edilemez hale getirildiği tam bellidir. Uçağın neden Aktau'ya yönlendirildiği hususunda henüz bilgimiz yok." açıklamasını yaptı.

Aliyev’in Eleştirisi ve İleriye Dönük Talepleri

Aliyev, zamanında önlem alınsaydı bu trajedinin yaşanmayabileceğini ifade ederek, "Eğer Grozni şehri üzerinde hava sahası zamanında kapatılsaydı ve Rusya'nın silahlı kuvvetleri ile sivil hizmetleri arasında koordinasyon olsaydı bu olay yaşanmazdı." dedi.

Aliyev, "Bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." diyerek suçluların cezalandırılması konusunda kararlı bir duruş sergiledi.

Uçak Kazası Hakkında Önemli Bilgiler

Bakü ile Grozni arasında sefer yapan AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. AZAL, uçağın dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuşken, Azerbaycanlı yetkililer de Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, olayın Rus hava sahasında yaşanmasından dolayı özür diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisinin aileleri ve olayda kurtulan 2 kabin memuru ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisinin aileleri ve olayda kurtulan 2 kabin memuru ile bir araya geldi.