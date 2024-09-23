Aliyev: Ermenistan'ı Silahlandıran Ülkelerden Cevap Bekliyoruz

Aliyev'in Sert Uyarıları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın silahlandırılmasına dikkat çekerek bu duruma tepki gösterdi. Aliyev, "Ordumuzun savaş yeteneği artırıldı, gerekli düzeyde teçhizat ikmali sağlandı. Ermenistan ve onu destekleyen tüm ülkeler, bu süreçte yaşanacak olaylardan sorumlu olacaklarını unutmamalıdırlar," şeklinde konuştu.

Askeri Gücün Artışı

Azerbaycan ordusunun güçlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve sonrasındaki operasyonlar neticesinde ülkenin uluslararası konumunun güçlendiğini belirtti.

"Bir numaralı görevimiz askeri gücümüzü artırmaktır. Ermenistan'daki intikamcı eğilimler, bizleri dikkatli olmaya zorlamaktadır," ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Silahlanması ve Dış Etkiler

Aliyev, Ermenistan'ın yalnızca marjinal siyasi unsurlar değil, mevcut yönetim tarafından da intikam düşünceleriyle hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, bazı dış güçlerin Azerbaycan’a karşı yeni planlar hazırladığı uyarısında bulundu. "Medya kampanyaları ve iftira amaçlı hareketler, Azerbaycan'ın zayıflamasını bekleyen güçlerin eseridir," diye ekledi.

Savunma Sanayisinde Modernizasyon

Azerbaycan'ın savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Aliyev, “Tüm savunma sanayi fabrikalarımızda büyük çaplı modernizasyon çalışmaları yürütülüyor,” dedi ve ülkenin savunma sanayi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ettiğini belirtti.

Barış Süreci ve Ermenistan'ın Tutumu

Aliyev, Ermenistan'ın barış sürecini bilinçli olarak uzattığını ve zaman kazanmaya çalıştığını vurguladı. "Ermenistan Anayasası değiştirilmeli, AGİT Minsk Grubu feshedilmelidir," diyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.