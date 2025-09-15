Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa'da Kabul Etti

İki ülke arasındaki kardeşlik ve askeri işbirliği görüşüldü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkede olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa kentinde kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev, selamlar için teşekkür ederek kendi selamlarını da Erdoğan'a iletmesini istedi.

Görüşmede, iki ülke arasında kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda, özellikle de askeri sahada başarıyla geliştiği vurgulandı.

Aliyev, görüşmede, "Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın ülkeler yoktur, birliğimiz dünya çapında önemli bir faktördür." ifadesini kullandı ve bölgedeki barış döneminin başladığını belirtti.

Taraflar, Azerbaycan ile Türkiye arasında 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin önemine değindi.

Görüşmenin, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarışının 107. yıl dönümü olan 15 Eylül'e denk gelmesi memnuniyetle hatırlatıldı. İki ülkenin askeri kurumları arasında kardeşlik ve stratejik müttefikliğe dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

