DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.336.871,62 0,06%

Aliyev: Kazakistan'daki Uçak Kazası Rus Hava Sahasında Ateşle İlgili

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen uçağın Rus hava sahasında ateş açılması sonucu ağır hasar aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:43
Aliyev: Kazakistan'daki Uçak Kazası Rus Hava Sahasında Ateşle İlgili

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Uçak Kazasını Değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da meydana gelen yolcu uçağı kazasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini ifade etti.

Kazanın Detayları

Bu açıklama, Kazakistan'daki uçak kazasının muhtemel nedenlerine ışık tutarken, uluslararası ilişkilerde de yeni bir tartışma başlatma potansiyeline sahip. Uzmanlar, bu tür olayların hava güvenliği açısından önem taşıdığını ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Yeni Lideri Şara'dan Kritik Açıklamalar: PKK/YPG'ye İzin Verilmeyecek!
2
Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli
3
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı 24 Ocak'ta Vizyona Giriyor
4
Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan SUV Kazası Trafiği Aksattı
5
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore Uçak Kazasına Taziye Mesajı
6
Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Kadın Gazeteci Öldürüldü İddiası
7
AB, Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayınladı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak