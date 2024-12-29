Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Uçak Kazasını Değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da meydana gelen yolcu uçağı kazasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini ifade etti.

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Bu açıklama, Kazakistan'daki uçak kazasının muhtemel nedenlerine ışık tutarken, uluslararası ilişkilerde de yeni bir tartışma başlatma potansiyeline sahip. Uzmanlar, bu tür olayların hava güvenliği açısından önem taşıdığını ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.