Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Tazminat İddiası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde düşürülen bir yolcu uçağı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Aliyev, Rusya'nın bu olay nedeniyle Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Olayın Arka Planı

Düşürülen yolcu uçağının ayrıntılarını da paylaşan Aliyev, olayla ilgili sorumlulukların doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Tazminat taleplerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini savunuyor.

Bu açıklama, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkileri bir kez daha gündeme taşırken, tarafların nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.