DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.336.871,62 0,06%

Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, düşürülen yolcu uçağı için Rusya'nın tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:10
Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli

Aliyev, Rusya'nın Sorunlar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ifade etti. Aliyev, Rusya'nın Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğünü hatırlatan Aliyev, uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini ve kuyruk kısmının yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü belirtti.

“Dost Ülkenin Uçağımıza Ateş Açması Beklenemezdi”

Aliyev, kazanın başlangıçta kuş çarpması olarak değerlendirildiğini ifade ederek, “Belki pilota uçağın darbe aldığında kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dost ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi” dedi. Rus yetkililerin uçakta gaz tüpü patlaması olduğu yönündeki iddialarını da sorgulayarak, bunun konunun örtbas edilmeye çalışıldığını gösterdiğini ifade etti.

Rusya'dan Beklentiler

Aliyev, olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını ve Rusya'nın performansını da sorguladığını belirterek, “Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik”

Cumhurbaşkanı, beklentilerini ise şu şekilde sıraladı: “Rusya'nın Azerbaycan'dan özür dilemesi, suçunu itiraf etmesi ve tazminat ödemesi gerekiyor. Bunlar adil taleplerdir.”

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Yeni Lideri Şara'dan Kritik Açıklamalar: PKK/YPG'ye İzin Verilmeyecek!
2
Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli
3
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı 24 Ocak'ta Vizyona Giriyor
4
Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan SUV Kazası Trafiği Aksattı
5
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore Uçak Kazasına Taziye Mesajı
6
Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Kadın Gazeteci Öldürüldü İddiası
7
AB, Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayınladı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak