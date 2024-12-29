Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli

Aliyev, Rusya'nın Sorunlar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ifade etti. Aliyev, Rusya'nın Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğünü hatırlatan Aliyev, uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini ve kuyruk kısmının yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü belirtti.

“Dost Ülkenin Uçağımıza Ateş Açması Beklenemezdi”

Aliyev, kazanın başlangıçta kuş çarpması olarak değerlendirildiğini ifade ederek, “Belki pilota uçağın darbe aldığında kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dost ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi” dedi. Rus yetkililerin uçakta gaz tüpü patlaması olduğu yönündeki iddialarını da sorgulayarak, bunun konunun örtbas edilmeye çalışıldığını gösterdiğini ifade etti.

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