Aliyev'ten Karabağ'a Tebrik: Şampiyonlar Ligi Lig Aşamasına Yükseldi

İlham Aliyev, Ferencvaros'u eleyen Karabağ'ı X hesabından kutladı; takım UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u eleyerek lig aşamasına yükselen Karabağ'ı ve taraftarlarını kutladı.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanarak futbol tarihimizde yeni sayfa açtı." ifadelerini kullandı.

Karabağ'ın tarihi başarıları

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdırdı. Kulüp, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

