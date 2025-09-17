Aliyev'ten Karabağ'a Tebrik: Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi İlk Galibiyet

Aliyev, Benfica'yı 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Karabağ'ı 'tarihi zafer' diyerek sosyal medyadan kutladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Aliyev'in paylaşımı

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda yenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabağ'ın zaferini "Azerbaycan futbolu ve sporu için tarihi bir zafer" olarak nitelendiren Aliyev, takımın oyunda mağlup durumda olmasına rağmen muhteşem geri dönüş yaparak maçı kazanmasının bu takımın yenilmez ruhunu ve mücadele azmini gösterdiğini belirtti.

Aliyev, "Bu galibiyet, Azerbaycan halkına büyük bir sevinç yaşatmıştır. Her Azerbaycanlı, Avrupa'da harikalar yaratan Karabağ ile gurur duymaktadır. Takımımıza Şampiyonlar Ligi'nin bundan sonraki maçlarında başarılar ve yeni zaferler diliyorum."

Maç sonucu

Dün oynanan maçta Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenen Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini almıştı.

