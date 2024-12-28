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Aliyev: Uçak Düşmesi Dışarıdan Müdahale Sonucu Gerçekleşti

Aliyev, düşen Azerbaycan uçağının tanık ifadeleriyle dışarıdan müdahaleye maruz kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:11
Aliyev: Uçak Düşmesi Dışarıdan Müdahale Sonucu Gerçekleşti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uçak Düşmesini Yorumladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın düşmesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, uçuş görevlileri ve yolcuların ifadelerinin, uçağın dışarıdan fiziksel ve teknik müdahaleye maruz kaldığını doğruladığını bildirdi.

Trajik Olay üzerine Telefon Görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Putin tarafından telefonla arandığını ve uçağın düşürülmesiyle ilgili duyulan üzüntüyü aktardığını belirtti. Aliyev, uçağın Aktau'ya yönlendirilmesi sürecinin, pilotların cesareti ve profesyonelliği sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Uçağın Durumu ve Yaralanmalar

Aliyev, düşen uçağın gövdesinde çok sayıda delik bulunduğunu, yolcular ve mürettebatın, hala havada iken güverteye giren yabancı parçacıklar nedeniyle yaralandığını ifade etti. Ayrıca, bu durumun dış müdahalenin bir göstergesi olduğunu yineledi.

Kazanın Araştırılması için Uluslararası Ekip

Azerbaycan tarafının teklifi üzerine, kazanın nedenlerinin derinlemesine araştırılması amacıyla uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulduğu ve çalışmalarına başladığı belirtildi.

Uçak Kazası Hakkında Önemli Bilgiler

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık tarihinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kaza sonucunda 38 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi kurtarıldı. AZAL, kaza sonrası yaptığı açıklamada uçağın fiziksel ve teknik müdahalelere maruz kaldığını duyurmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, söz konusu uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını da doğrulamıştı.

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