Aliyev, Uçak Kazası Nedeniyle Rusya Ziyaretini İptal Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya Ziyareti İptal Edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Rusya ziyareti iptal etme kararı aldı.

BDT Zirvesi'ne Katılamayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmekte olan Aliyev, kazanın ardından uçakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev, AZAL uçağının kazası nedeniyle BDT Zirvesi'ne katılamayacağını ve geri dönme kararı aldığını Putin'e bildirerek, Türkiye ve Rusya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Uçak Kazası Detayları

Bakü'den Grozni'ye sefer düzenleyen AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarındayken düştü. AZAL, uçakta toplamda 62 yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunduğunu duyurdu.