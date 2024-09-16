Aliyev ve Blinken, Barış Sürecini Değerlendirdi

Aliyev ve Blinken'den Barış Temasları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci masaya yatırıldı.

Barışın Önemi Vurgulandı

Görüşmede Blinken, kalıcı barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, ABD'nin bu hedefe ulaşılması konusunda desteğini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki sınır belirleme sürecindeki ilerlemeleri olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve ilgili yönetmeliğin 30 Ağustos 2024'te imzalanmasının önemini ifade etti.

Azerbaycan'ın Çabaları

Aliyev, bölgede barışın hakim olduğunu ve Azerbaycan'ın yaptığı çalışmalar sonucu adalete dayalı yeni gerçekliklerin ortaya çıktığını kaydetti. Barış müzakerelerine başlama inisiyatifinin Azerbaycan tarafından sunulduğunu hatırlatırken, Ermenistan'ın yasal düzenlemelerinde Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

AGİT Minsk Grubu Üzerine Değerlendirmeler

Aliyev, iki ülke arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

COP 29 Konuları ve İlişkiler

Görüşmenin ilerleyen kısımlarında, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP 29 için konular ele alındı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerine de duruldu.