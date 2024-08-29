Aliyev ve Erdoğan Etnospor İlişkilerini Güçlendirdi

Azerbaycan'dan Dünya Etnospor Konfederasyonu'na Destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Selamlar ve Teşekkürler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev, bu nezaket dolu mesaj için teşekkür ederek, Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Başarılar ve Kardeşlik İlişkileri

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerinden övgüyle bahseden Aliyev, Bilal Erdoğan'ı başarılarından dolayı kutladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın Konfederasyonda aktif bir temsilci olduğunu ve Azerbaycanlı sporcuların müsabakalarda yer aldığını belirtti.

Stratejik İttifakın Güçlenmesi

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman birbirinin yanında yer aldığı, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı (solda) kabul etti.