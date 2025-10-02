Aliyev ve Paşinyan Kopenhag'da Görüştü: TRIPP ve Washington Bildirisi Masaya Yatırıldı

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:31
Avrupa Siyasi Topluluğu 7. Zirvesi'nde kritik temas

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya geldi. Görüşme, Avrupa Siyasi Topluluğu 7. Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ve başkent Washington'da düzenlenen zirvede varılan mutabakatların önemini vurguladı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın güçlendirilmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını tekrar teyit etti.

Taraflar, bölgesel ulaşım hatlarının faydaları üzerinde durdu; Azerbaycan arazisinde devam eden altyapı projelerinin ilerleyişi, Ermenistan arazisinden geçecek TRIPP (Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası) projesi ve Washington Bildirisi'nin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca iki lider, AGİT Minsk Grubu'nun feshine ilişkin oy birliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşıladı ve güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (solda)...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (solda), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

