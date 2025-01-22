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Aliyev ve Zelenskiy Davos'ta Görüştü: Enerji ve Güvenlik Temaları Ele Alındı

İki lider, Davos'ta Azerbaycan-Ukrayna ilişkilerini ve bölgesel güvenliği görüştü.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:54
Aliyev ve Zelenskiy Davos'ta Görüştü: Enerji ve Güvenlik Temaları Ele Alındı

Azerbaycan ve Ukrayna Liderleri Davos'ta Buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, bu buluşmanın Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları çerçevesinde, Ukrayna tarafının talebi doğrultusunda organize edildiği ifade edildi.

Görüşmenin İçeriği

Toplantıda, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerin yanı sıra, enerji sektöründeki işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları üzerinde duruldu. Bu buluşmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İsviçre'nin...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İsviçre'nin...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

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