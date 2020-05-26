Alkol alınca cinsel organını kesti, soluğu hastanede aldı

Düzce'de, aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, alkolün dozunu fazla kaçırınca cinsel organını kesti. Kestiğine pişman olunca da sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi.

Alkol alınca cinsel organını kesti, soluğu hastanede aldı
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Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi’nde yaşayan V.K.B. (35), dün gece aşırı alkol alınca cinsel organını kesti. Daha sonra pişman olan V.K.B. telefona sarılarak 112 sağlık ekiplerini aradı. 

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda evde tek başına yaşadığı öğrenilen V.K.B., alkolün dozunu biraz fazla kaçırınca cinsel organını kesti. Daha sonra pişman olan şahıs hemen sağlık ekiplerini aradı ve yardım istedi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde bekleyen şahsı alarak hastaneye kaldırdılar. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan V.K.B.'nin kesilen organı yerine dikildi.

V.K.B. hastane polisine verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini ve sonradan pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi. 


 


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