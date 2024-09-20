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Alkolle Araç Kullanan Sürücüye 15 Yılı Bulan Hapis Talebi

Ankara'da iki yaya ölümüne neden olan sürücü için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:56
Alkolle Araç Kullanan Sürücüye 15 Yılı Bulan Hapis Talebi

Alkol Etkisiyle İki Yayanın Ölümüne Sebep Oldu

Ankara'da, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü Mehmet Can D. hakkında önemli bir dava süreci başladı. Sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor.

Davaya İlgili Detaylar

26 Şubat tarihi itibarıyla, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Mehmet Can D'nin arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra alkol aldığı ve kiralık aracıyla trafiğe çıktığı kaydedildi.

Olayın Seyri

Etimesgut İlçesi'nde, 112 kilometre hızla girdiği virajda aracın kontrolünü kaybeden Mehmet Can D., kaldırımda yürüyen Ekin Sert ve Umut Can'a çarptı. İddianameye göre, kazanın ardından her iki yaya hastaneye kaldırıldı fakat hayatlarını kaybetti. Sürücü ise olay yerinde tutuklandı.

Uzman Raporları ve Ceza Talebi

Olay yerinde yapılan incelemelerde, sanığın tam kusurlu olduğu, hızlı ve alkol etkisi altında araç kullanmasının felakete neden olduğu belirtiliyor. Ankara Adli Tıp Grubu'nun raporu üzerine, sürücünün asli kusurlu, ölen yayaların ise kusursuz olduğu ifade edildi.

Bu sebeplerle Mehmet Can D'nin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ehliyetine de 3 yıl süreyle el konulması talep edildi.

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