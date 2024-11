Alkollü Sürücüye Kaldırımda 2 Ölüme 9 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Ankara'da, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobille hız sınırını aşarak kaldırımda meydana getirdiği kaza sonucunda matematik öğretmeni Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'ın hayatını kaybetmesine neden olan Mehmet Can Dandin, 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Dandin, mağdur aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Umut Can'ın babası İbrahim Can, çocuklarının ölümüyle ilgili sorumsuzluk vurgusu yaparak, "Acımız çok büyük ve bu acıyı hafifletecek tek şey adalet. Suçu sabit birinin tahliye edilmesinde bir anlam bulamıyoruz. Devlet, haklının ve mazlumun yanında olmalıdır, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Ekin Sert'in eşi Gözde Sert ise mahkemeden sanık için en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Kaldırımda yürüyen bir insanın ölümüne 'kader' deyip geçemeyiz. Ben hayatıma devam edemiyorum. Hayatım boyunca hep yarım kalacağım." şeklinde konuştu.

Sanık Dandin ise savunmasında, "Onlar değil de ben ölseydim keşke. Hapishanede şartlar çok kötü, tedavi olmam gerekiyor. Tahliyemi talep ediyorum, adaletinize güveniyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşma sonrası sanık Dandin'e “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Davanın Geçmişi

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 1'inci TBMM Caddesi'nde 26 Şubat tarihinde gerçekleşti. Mehmet Can Dandin'in kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert’e çarpmış, her iki kişi kaza anında hayatını kaybetmiştir. Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı olay yerinden kaçarken, Dandin iki gün sonra polise teslim olmuş ve tutuklanmıştır.

Durumuyla ilgili hazırlanan iddianamede, Dandin'in yanındaki arkadaşlarıyla birlikte lokantada alkol tükettiği, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak kazaya neden olduğu belirtilmiştir.

