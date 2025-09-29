Allahabad Yüksek Mahkemesi'nde 1 Milyondan Fazla Bekleyen Dava

Allahabad Yüksek Mahkemesi'nde 1 milyondan fazla dosya kararı bekliyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Allahabad Yüksek Mahkemesinde, çeşitli ceza ve hukuk davalarının yanı sıra aile ve mülkiyet anlaşmazlıklarını içeren 1 milyondan fazla dosyanın sonuçlanmayı beklediği bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, bu yoğun dava yükü bölgedeki adalet sistemini felç ediyor ve binlerce kişiyi yasal belirsizlik içinde bırakıyor.

Davaların boyutu ve yargı yükü

Haberde, personel ve altyapı yetersizliği, geciken soruşturmalar ve sık ertelemelerin davaların yıllarca sürmesine yol açtığı vurgulanıyor. Yargıçların günde yüzlerce, bazen binden fazla davaya bakmak zorunda kaldığı; yalnızca 5 saatlik çalışma süresiyle dosya başına bir dakikadan az zaman ayırabildikleri, uygulamada birçok davanın hiç görülmediği belirtildi.

İnsani örnek: 40 yılı aşkın davam

Haberde örnek olarak verilen bir davada, Nisan 2025'te mahkemenin 40 yılı aşkın süredir devam eden tecavüz ve cinayet dosyasında kararını açıkladığı, sürecin uzaması nedeniyle 5 sanıktan 4'ünün hayatını kaybettiği kaydedildi. Mahkemenin sadece hayatta kalan sanığın teslim olmasına hükmetmesi ve kararın gecikmiş olmasından dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Acil davalar ve avukat talepleri

Habere göre, kefalet talepleri veya tahliye ertelemeleri gibi acil nitelikteki dosyalar öncelikli görülüyor. Avukatlar, yargıç sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle daha fazla atama yapılması için dilekçe veriyor; yetersizlik nedeniyle davaların yıllarca sürüncemede kaldığı ve mahkemede adaletin felç olduğu vurgulanıyor.

Coğrafi zorluklar ve önerilen çözümler

Prayagraj'daki ana merkeze yüzlerce kilometre yol kateden davacıların duruşma günlerinin sık sık ertelenmesi mağduriyet yaratıyor. Uzmanlar, Yüksek Mahkemenin farklı bir şehirde şubesi olan yeni heyet kurması çağrısında bulunuyor. Haberde ayrıca 24 yeni yargıcın göreve başlamasıyla bazı ilerlemeler kaydedildiği, ancak uzmanlara göre her yargıcın ortalama 7 binden fazla bekleyen dosyayla ilgilenmek zorunda kalarak yapısal reform ihtiyacını sürdürdüğü belirtiliyor.

Uzun ertelemelerin yol açtığı adli belirsizlik ve insanî zararlar, Uttar Pradeş'teki adalet sisteminde köklü ve acil reform gerektirdiğini ortaya koyuyor.