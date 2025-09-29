Allahabad Yüksek Mahkemesi'nde 1 Milyondan Fazla Bekleyen Dava

Uttar Pradeş'te personel ve altyapı yetersizliği nedeniyle Allahabad Yüksek Mahkemesi'nde 1 milyondan fazla dava bekliyor; gecikmeler adaleti felç ediyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:26
Allahabad Yüksek Mahkemesi'nde 1 Milyondan Fazla Bekleyen Dava

Allahabad Yüksek Mahkemesi'nde 1 milyondan fazla dosya kararı bekliyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Allahabad Yüksek Mahkemesinde, çeşitli ceza ve hukuk davalarının yanı sıra aile ve mülkiyet anlaşmazlıklarını içeren 1 milyondan fazla dosyanın sonuçlanmayı beklediği bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, bu yoğun dava yükü bölgedeki adalet sistemini felç ediyor ve binlerce kişiyi yasal belirsizlik içinde bırakıyor.

Davaların boyutu ve yargı yükü

Haberde, personel ve altyapı yetersizliği, geciken soruşturmalar ve sık ertelemelerin davaların yıllarca sürmesine yol açtığı vurgulanıyor. Yargıçların günde yüzlerce, bazen binden fazla davaya bakmak zorunda kaldığı; yalnızca 5 saatlik çalışma süresiyle dosya başına bir dakikadan az zaman ayırabildikleri, uygulamada birçok davanın hiç görülmediği belirtildi.

İnsani örnek: 40 yılı aşkın davam

Haberde örnek olarak verilen bir davada, Nisan 2025'te mahkemenin 40 yılı aşkın süredir devam eden tecavüz ve cinayet dosyasında kararını açıkladığı, sürecin uzaması nedeniyle 5 sanıktan 4'ünün hayatını kaybettiği kaydedildi. Mahkemenin sadece hayatta kalan sanığın teslim olmasına hükmetmesi ve kararın gecikmiş olmasından dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Acil davalar ve avukat talepleri

Habere göre, kefalet talepleri veya tahliye ertelemeleri gibi acil nitelikteki dosyalar öncelikli görülüyor. Avukatlar, yargıç sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle daha fazla atama yapılması için dilekçe veriyor; yetersizlik nedeniyle davaların yıllarca sürüncemede kaldığı ve mahkemede adaletin felç olduğu vurgulanıyor.

Coğrafi zorluklar ve önerilen çözümler

Prayagraj'daki ana merkeze yüzlerce kilometre yol kateden davacıların duruşma günlerinin sık sık ertelenmesi mağduriyet yaratıyor. Uzmanlar, Yüksek Mahkemenin farklı bir şehirde şubesi olan yeni heyet kurması çağrısında bulunuyor. Haberde ayrıca 24 yeni yargıcın göreve başlamasıyla bazı ilerlemeler kaydedildiği, ancak uzmanlara göre her yargıcın ortalama 7 binden fazla bekleyen dosyayla ilgilenmek zorunda kalarak yapısal reform ihtiyacını sürdürdüğü belirtiliyor.

Uzun ertelemelerin yol açtığı adli belirsizlik ve insanî zararlar, Uttar Pradeş'teki adalet sisteminde köklü ve acil reform gerektirdiğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
2
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak
7
ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme