Allianz, Londra'da Dronla Protesto Edildi: Filistin Bayrağı Gökyüzünde Dalgalandı

Palestine Action, Allianz Stadyumu'nda İsrailli Elbit Systems'i protesto etmek için dronla Filistin bayrağı uçurdu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:34
Allianz, Londra'da Dronla Protesto Edildi: Filistin Bayrağı Gökyüzünde Dalgalandı

Londra'da Etkileyici Protesto

İngiltere'de İsrail'e destek veren firmalara karşı eylemler düzenleyen Palestine Action protestocuları, Allianz Stadyumu üzerinde dronla Filistin bayrağı uçurarak dikkatleri üzerine çekti. Bu eylem, İngiltere-İtalya ragbi maçının oynandığı esnada gerçekleşti.

Allianz'ı Hedef Aldılar

Protestocular, Elbit Systems ile sigorta anlaşması bulunan Allianz'ı hedef alarak stadyumun üzerinde Filistin bayrağını dalgalandırdılar. Palestine Action tarafından yapılan açıklamada, "Elbit'in Filistinlileri öldürmekte ve sakat bırakmakta kullandığı dronların aksine, bizim dronumuz barış içinde, Allianz'a Elbit'i sigortalamayı bırakma mesajını vermek için geldi" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Ragbi Turnuvasında Duraklama

Protesto, uluslararası ragbi turnuvası Six Nations kapsamında gerçekleştirilen İngiltere-İtalya maçının 67'nci dakikasında yapıldı. Maç kısa bir süre duraksasa da, daha sonra devam etti. Maçın spikeri Nick Mullins, duraklamanın nedenini, stadyum üzerinde uçan siyasi mesaj veren dron olarak açıkladı.

Geçmişteki Protestolarla Bağlantı

Londra'daki Allianz Stadyumu, geçmişte ev sahipliği yaptığı silah fuarı sebebiyle de protesto edilmişti. Eylemciler, silah fuarının düzenlenmesine izin veren Ragbi Federasyonu ve stadyum yönetimine tepki gösterdiler.

Palestine Action, eylemlerine devam ederek "Allianz, Elbit Systems'ı sigortalamayı bırakana kadar durmayacağız" mesajını duyurdu.

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