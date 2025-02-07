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Alman Başbakan Scholz'tan Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Destek Sözü

Alman Başbakan Olaf Scholz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:28
Alman Başbakan Scholz'tan Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Destek Sözü

Alman Başbakan Scholz, Suriye'nin Yeniden İnşasını Destekleme Taahhüdünde Bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin yeniden inşasını destekleme güvencesi verdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre; Scholz, yaklaşık bir saat süren görüşmede Esed rejiminin sona erdirilmesini başaran Suriye halkını tebrik etti.

Görüşmenin odak noktalarından biri, etnik veya dini grup gözetmeksizin tüm Suriyelilerin katılımını sağlayacak, hak ve koruma tanıyan kapsayıcı bir sürecin gerekliliği oldu. Başbakan Scholz, Suriye'nin tüm grupları için özgür ve güvenli bir yurt olabilmesi adına gerekli destek ve katkıyı sunacaklarını yineledi.

Scholz, Alman hükümetinin bu bağlamda Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içerisinde olacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, terörizmle mücadelenin güvenlik açısından hayati önemine dikkat çekti.

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