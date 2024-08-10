Alman Bild Gazetesine Rusya'dan Sert Tepki

Rusya'dan Sert Yanıt

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Alman Bild gazetesinin "Alman tankları Rus topraklarına döndü" şeklindeki yorumunu kınadı.

Medvedev'in Açıklamaları

Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinin yayımladığı makaleyi "rövanşist" olarak nitelendirdi. Medvedev, Berlin'deki Federal Meclis önündeki meydana Rus tankları göndermekle tehdit etti.

Makalede Neler Yer Aldı?

Belirtilen makalede, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Alman menşeli en az 3 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı ifade edildi. Medvedev bu duruma dikkat çekerek, "Alman gazetesi, tankların geri dönüşünü gururla ilan ettiğine göre, biz de en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik’e göndermek için her türlü hazırlığı yapacağız" görüşünü paylaştı.