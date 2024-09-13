Alman Donanmasına Ait İki Gemi, Tayvan Boğazı'ndan Geçiş Yapacak

Alman deniz kuvvetleri, Çin'in protestolarına rağmen Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:05
Alman Donanmasına Ait İki Gemi, Tayvan Boğazı'ndan Geçiş Yapacak

Alman Donanması Tayvan Boğazı'ndan Geçiyor

Alman donanmasına ait iki geminin, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan Boğazı'ndan geçeceği bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de Litvanyalı mevkidaşı Laurynas Kasciunas ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Suların Önemi

Pistorius, "Uluslararası sular, uluslararası sulardır. Bu, en kısa ve en güvenli rota olduğundan burada ilerliyoruz" diyerek, gemilerin geçişine destek verdi.

Tarihi Geçiş

Alman donanmasına ait 'Baden-Württemberg' ve 'Frankfurt am Main' gemileri, Güney Kore'den Filipinler'e gidecek. Bu geçiş, 22 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek.

Çin'den Gelen Tepkiler

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı, buitenland gemilerin bu su yolunu kullanmalarını protesto etti ve "seyrüsefer özgürlüğü" altında yapılan eylemleri ülkesinin egemenliğine yönelik bir tehdidi olarak nitelendirdi.

Basın toplantısında ayrıca, Almanya ile Litvanya arasında savunma işbirliği anlaşması da imzalandı.

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