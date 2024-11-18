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Alman Federal Mahkemesi'nden Facebook Kullanıcılarına Tazminat Kararı

Alman Federal Mahkemesi, veri ihlalinden etkilenen Facebook kullanıcılarının tazminat talebini kolaylaştırarak önemli bir karar aldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:21
Alman Federal Mahkemesi'nden Facebook Kullanıcılarına Tazminat Kararı

Alman Federal Mahkemesi'nden Önemli Karar

Almanya Federal Mahkemesi (BGH), 2018 ve 2019 yıllarında yasa dışı yollarla elde edilen ve internette yayımlanan Facebook kullanıcılarının tazminat alma haklarını güçlendiren bir karara imza attı.

Veri İhlali ve Kullanıcı Hakları

En yüksek yargı mercii olan BGH, sosyal medya platformundaki kapsamlı veri ihlalinin ardından, etkilenen kullanıcıların talep edebileceği tazminatla ilgili yaşanan belirsizlikleri aydınlattı. Mahkeme, kişisel bilgilerin izinsiz bir şekilde yayımlanmasının, kullanıcılara maddi olmayan zarar verme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Karara göre, bir kişinin çevrim içi verileri üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, tazminat talep etme hakkını doğuruyor. Kullanıcılar, belirli bir mali kayıbı kanıtlamak zorunda kalmadan tazminat talep edebilecekler.

Dava Sürecinin Gelişimi

Almanya'daki binlerce Facebook kullanıcısı, üçüncü tarafların telefon numaralarını tahmin ederek hesaplara erişim sağlama durumu nedeniyle verilerinin yeterince korunmadığı iddiasıyla Meta'ya dava açtı. Ancak önceki bir alt mahkeme, destekleyici delil sunulmadığı gerekçesiyle bu talepleri kabul etmemişti.

BGH, Köln Yüksek Bölge Mahkemesi'ndeki tazminat talebinin yeniden değerlendirileceğini belirtti. Mahkeme, Facebook'un kullanım koşullarının şeffaflığını ve kullanıcıların verilerinin kullanılmasına ilişkin rızalarını incelemeleri gerektiğini ortaya koydu.

Tazminat Miktarı ve Genel Etki

Davada talep edilen 1000 avroluk tazminatın yüksek bulunduğunu belirten BGH, bunun yerine yaklaşık 100 avronun yeterli olacağını ifade etti. Bu karar, mahkemelerde bekleyen 6 binden fazla dava için hayati bir önem taşıyor.

Meta, veri ihlalinden etkilenen kullanıcıların somut zarara dair herhangi bir kanıt gösterememesi sebebiyle tazminat ödemeyi reddetmişti. 2018 ve 2019 yıllarında dünya genelinde 531 milyon kullanıcının verileri yasa dışı olarak elde edilirken, Almanya'da bu durumdan yaklaşık 6 milyon insan etkilenmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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