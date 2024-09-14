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Alman Gazetecilerden Filistinli Meslektaşlarına Destek Çağrısı

Almanya'daki 90 gazeteci, Filistinli muhabirlere yönelik saldırılara karşı uluslararası destek talep etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:01
Alman Gazetecilerden Filistinli Meslektaşlarına Destek Çağrısı

Almanya'dan Filistinli Gazetecilere Destek

Almanya'da yaklaşık 90 gazeteci, Filistin'deki meslektaşlarının korunması ve uluslararası medya mensuplarının Gazze'ye erişim izni alması için çağrı yaptı.

Açıklamalar ve Talepler

Gazeteciler, "Gazze'deki gazetecileri koruyun" isimli internet sitesi aracılığıyla yaptıkları yazılı açıklamada, Filistin'deki gazetecilerin korunması ve uluslararası medya çalışanlarının Gazze'ye erişimi için destek istediler. Açıklamada, haberlerde kullanılan bilgilerin kontrolsüz biçimde benimsenmemesi gerektiği, bunun yerine kaynak çeşitliliği sağlanması ve Filistinli gazetecilerle işbirliği yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Medya Çalışanlarının Güvenliği Tehlikede

Açıklamada, Gazze'deki gazetecilerin durumunun diğer bölgelere göre daha tehlikeli olduğu ve bu süreçte 140 medya çalışanının öldüğü ifade edildi. Ayrıca, basın mensuplarına yönelik saldırıların savaş suçu teşkil ettiği belirtildi. Ayrıca, şu ifade dikkat çekti: "İsrail ordusu, yelek ve miğferlerinin üzerindeki yazılardan basın mensubu oldukları açıkça bilinen gazetecileri öldürüyor."

Gazze'ye Erişim Hala Kapatılmış Olmalı

Açıklamada, Gazze'nin hiç bir savaş bölgesi kadar uzun süre habercilere kapatılmadığına dikkat çekildi. Ana akım medya kuruluşlarına, haberlerinde ölçülü olmaları yönünde çağrılar yapıldı ve Alman medya kuruluşlarının yalnızca İsrail yanlısı haberler yapması eleştirildi.

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