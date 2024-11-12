Alman Halkının Çoğunluğu İsrail'e Askeri Destek Vermeye Karşı

Almanların Dış Politika Tutumu: İsrail'e Destek Rüzgarı Tersine Dönüyor

Son yapılan bir anket, Almanya'da halkın büyük çoğunluğunun Almanya'nın İsrail'e askeri destek vermesine karşı olduğunu gösteriyor. Körber Vakfı tarafından gerçekleştirilen "The Berlin Impuls" anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Anketin Çarpıcı Sonuçları

Katılımcıların %70'i İsrail'e askeri yardım yapılmasına karşı olduklarını belirtirken, %87'si Almanya'nın Gazze'ye insani yardım sağlamasını istiyor. Ayrıca, %64'ü ise Almanya'nın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapması gerektiğini savunuyor.

Ukrayna ve ABD İle İlişkiler

Almanların %57'si Ukrayna'ya askeri destek verilmesini destekliyor fakat bu oran, geçtiğimiz yıl %66 olarak kaydedilmişti. Bununla birlikte, Donald Trump'ın yeniden başkan olması durumunda %79'u Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin olumsuz etkileneceğini düşünüyor. Katılımcıların %47'si ise ABD'nin Almanya'nın en önemli ortağı olduğunu ifade etti.

Aşırı Sağcıların Yükselişi

Ayrıca, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yükselişinin ülkenin uluslararası alandaki itibarına %69 oranında olumsuz yanıt verildiği gözlemlendi. Anket sonuçlarına göre, %46'sı uluslararası krizlerde Almanya'nın daha fazla rol alması gerektiğini savunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.