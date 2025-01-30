Alman Hükümeti, Avrupa Göç ve İltica Anlaşması'nı Hızla Uygulamaya Almayı Amaçlıyor

Alman Hükümetinin Önceliği: Avrupa Göç ve İltica Anlaşması

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin önceliğinin geçen yıl Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen Avrupa Göç ve İltica Anlaşmasını mümkün olan en kısa sürede uygulamak olduğunu açıkladı.

AB İçişleri Bakanları Toplantısında Açıklama

Faeser, Varşova'da düzenlenen AB İçişleri Bakanları gayri resmi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşanan tartışmaların Avrupa'daki komşular arasında rahatsızlık yarattığına dikkat çekti. Almanya'nın göç ve iltica konularında Alman Anayasası ve AB hukukunu esas alarak hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

Anlaşmanın Uygulanması İçin Adım Atılacak

Faeser, "(AB'nin) İltica ve Göç Anlaşması'nın en kısa sürede uygulamaya konulması, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Almanya, anlaşmayı tek taraflı ulusal eylemlerle tehlikeye atmamayı hedefliyor.

AB Sınırlarının Güvenliği ve Adil Dağıtım

Faeser, AB dış sınırlarının korunması, sığınmacıların üye ülkelere adil dağıtılması ve Almanya'da düzensiz göçün sınırlandırılması açısından kapsamlı önlemler almak istediklerini belirtti.

Aşırı Sağcı AfD ve Hükümet Eleştirileri

Öte yandan, Alman Meclisi'nde aşırı sağcı AfD tarafından desteklenen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önergesinin kabul edilmesi diğer Avrupa ülkeleri tarafından eleştirildi. Faeser, "Dün yaşananlar sorumsuzluktu." diyerek tepkisini ifade etti.

Önergede, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenlerin de aralarında bulunduğu, ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması talep ediliyor. Ayrıca, ülkeyi terk etmesi gereken her bireyin gözaltına alınması isteniyor.

CDU/CSU'nun bu önergesinin AfD sayesinde mecliste kabul edilmesi, Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz tarafından da eleştiriliyor.