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Alman Hükümeti, Elon Musk'ın AfD Destek Açıklamalarını Kınadı

Almanya, Elon Musk'ın aşırı sağcı AfD'yi destekleyen açıklamalarının seçimleri etkilemeye yönelik olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:54
Alman Hükümeti, Elon Musk'ın AfD Destek Açıklamalarını Kınadı

Alman Hükümeti, Elon Musk'ın AfD'yi Destekleyen Açıklamalarını Kınadı

Almanya'da hükümet, ABD'li iş adamı Elon Musk'ın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteklenmesi yönündeki açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını ifade etti.

Hükümetten Açıklama

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Elon Musk'ın yaptığı açıklamayla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığı bir gerçek," dedi. Hoffmann, fikir özgürlüğünün sosyal medya platformu X için de geçerli olduğunu vurguladı. "Sonuçta Almanya'daki seçimlere, seçmenler sandık başına gittiklerinde karar verirler ve seçimler, bir Alman meselesidir," şeklinde konuştu.

Hoffmann, ayrıca, "Ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen, aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen ve zaten bazı bölümlerinde aşırı sağcı olduğu kabul edilen bir parti için burada bir oy tavsiyesinde bulunulduğunu ilkesel olarak bir kez daha belirtmenin iyi olacağını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Açıklamaları

Elon Musk, daha önce sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı parti AfD'yi överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamalarını genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde yazdığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

İsrail'e Gazze'de Erişim Sağlama Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, İsrail’i Gazze'de insani erişim sağlamaya çağırdı. Deschauer, Gazze'de küçük çocukların ve bebeklerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Aç susuz olmalarının, onlara yeterli insani yardımın ulaşmamasının şok edici bir durum olduğunu" belirtti.

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