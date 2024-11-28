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Alman İstihbarat Başkanı Kahl: Rusya, Batı ile Savaşa Hazırlanıyor

Bruno Kahl, Rusya'nın Batı ile çatışma hazırlıkları içinde olduğunu ve bunun olası etkilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:15
Alman İstihbarat Başkanı Kahl: Rusya, Batı ile Savaşa Hazırlanıyor

Alman İstihbarat Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın Batı ile savaşa hazırlık içerisinde olduğunu savundu. Kahl, Alman Dış Politika Cemiyeti (DGAP) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamalarda, "Rusya Batı ile bir savaşa hazırlanıyor. Askeri bir çatışma Kremlin için olası bir seçenek haline geliyor. Rus silahlı kuvvetleri, muhtemelen 10 yılın sonuna kadar personel ve malzeme açısından Batı'ya bir saldırı gerçekleştirebilecek konumda olacaktır," dedi.

Altyapıya Yapılan Sabotajlar

Kahl, Batı'nın altyapısına yönelik sabotajların başladığını vurguladı. "Kremlin, Almanya'yı bir rakip olarak görüyor. Biz, Ukrayna'ya en fazla destek veren ikinci ülkeyiz ve bu nedenle Moskova'ya göre kesinlikle tarafız. İster kabul edelim ister etmeyelim, biz Moskova ile doğrudan bir tartışma içindeyiz," ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaşı'nın Anlamı

Kahl, Ukrayna'daki savaşın, Putin'in bakış açısına göre, aslında Rusya'nın Batı ile olan çatışmasının bir parçası olduğunu belirtti. "Ukrayna üzerinden Batı'ya karşı yürütülen bir çatışma söz konusudur. Bu savaş çok daha geniş bir anlam taşımaktadır; esasen mesele, Avrupa'da yeni bir düzenin kurulması, yeni bir pasifik sonrası Avrupa düzeni ve dolayısıyla aslında tamamen yeni bir dünya düzeni kurma arzusudur," diye konuştu.

İstihbarat Verileri ve Askeri Güçlenme

Kahl ayrıca, istihbarat verilerinin Rus istihbaratının Batı’ya karşı hibrit savaş stratejilerini devreye soktuğunu ve bunun devlet tarafından desteklenen bir süreç olduğunu vurguladı. 2008'den bu yana Rusya'nın askeri yapısal değişiklikleri konusunda ilerlemeler sağladığını ifade eden Kahl, "Rusya'nın askeri gücü, özellikle kara kuvvetlerinde büyük bir artış gösteriyor. Kremlin, her yıl yüzbinlerce askeri almayı planlıyor ve bu, Ukrayna'daki kayıplarından daha fazla bir sayı," dedi.

Kremlin’in Batı’yı Bölme Çabaları

Kahl, Kremlin'in Batı'yı bölme çabalarının sürdüğünü savunarak, "Rusya'nın Batı'nın askeri ve siyasi dayanışmasının test etme isteğinin önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşabileceğini" sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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