Alman Jessica Gödel Müslüman Oldu ve Alanya'ya Yerleşti

Alman Jessica Gödel Müslüman Oldu ve Alanya'da Yeni Hayata Başladı

Almanya'da tanışıp evlenen Ersin ve Jessica Gödel çifti, yıllar süren yurtdışı hayatının ardından Türkiye'ye yerleşti. Aslen Tokatlı olan Ersin Gödel'in eşi Alman asıllı Jessica Gödel, Almanya'da İslamiyet'i seçmesinin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye taşınarak yeni bir hayata adım attı. Dört kız çocuğu annesi olan Jessica, Alanya'da kısa sürede hem komşularıyla kurduğu sıcak ilişkiler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Almanya'dan Alanya'ya: Dönüşüm ve Taşınma Kararı

Çift, yaklaşık 15 yıl önce Almanya'da tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. Evlilik döneminde Ersin müslüman, Jessica Hristiyan'dı. Ersin'in yaşam tarzı, aile yapısı ve inancı Jessica üzerinde etkili oldu; bir süre sonra İslam'ı daha yakından tanımaya başlayan Jessica, kendi isteğiyle bir cuma günü camiye gidip şehadet getirerek müslüman oldu. Çift, ani bir kararla 3 sene önce Türkiye'ye gelmeye ve hayatlarını burada sürdürüp çocuklarını burada büyütmeye karar verdi. Jessica, bu kararı hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi ve eşinin ile ailesinin desteğini her zaman hissettiğini söyledi.

Sosyal medyada Alanya ve Türkiye tanıtımı

Alanya'ya yerleştikten sonra aktif olarak sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Jessica, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Kendi hesaplarında hem Türkçe hem Almanca içerikler üreten Gödel, videolarında Alanya'nın güzelliklerini, Türk insanının misafirperverliğini ve yerel yaşamı anlatıyor. Kendine has Türkçe aksanı, doğal tavırları ve samimi anlatımıyla dikkat çeken Jessica, 'Amacım hem Almanlara Türkiye'nin güzelliklerini göstermek hem de Türk takipçilerime bir yabancının gözünden ülkemizi anlatmak' diyor.

Mahallenin sevgilisi oldu

Mahallede herkesin sevdiği bir isim haline gelen Jessica, çevredeki esnafın da takdirini kazandı. Mahalle fırıncısı ve kasabı onun hakkında övgüyle bahsediyor. Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra fırına gidip en sevdiği ekmekleri aldıktan sonra evine dönüyor.

Almanya'da müslüman olma sürecini anlatan Jessica, '3 yıl önce Alanya'ya geldik. Eşim Türk. Biz evlendikten 7 yıl sonra müslüman oldum. Camiye gittim ve içini gezdim. Camide sohbet ediyorlardı. Ben de oturdum. Sonra düşündüm o kadar güzel bir din, ben de çok beğendim. Sosyal medyada İslam dini hakkında araştırmalar yaptım. Cuma günü camiye gittim, görevli imam ile birlikte şehadet getirerek müslüman oldum. O an benim en mutlu olduğum andı. Müslüman olduktan sonra namaz öğrendim ve namaza başladım. İlk başörtümü cenazede taktım, bütün ailem oturduk ağladık' dedi.

Sosyal medyada paylaştığı videolar sonrasında Almanya'da yaşayanlara da örnek olduğunu belirten Jessica, 'Alanya'da insanlar benden çok mutlu; benimle sohbet ediyorlar. Nasıl Türkçe öğrendim, nasıl müslüman oldun diye sürekli konuşmak istiyorlar. Ben sosyal medyada video paylaşıyorum. Almanlar öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşamak nasıl, bunlarla ilgili videolar paylaşıyorum. Paylaştığım videolarda "bir Alman kız müslüman oldu" diye haber yapılması beni çok memnun etti. Bazen ise komik videolar çekiyorum' şeklinde konuştu.

Eşinin müslümanlık sürecini anlatan Ersin Gödel ise, 'Biz evlendiğimizde eşim müslüman değildi. Bizim dinimizde zorlama yoktur, dedim. Müslümanlık sürecinde eşimi zorlamadım. Dinimizi ve kültürümüzü kendisine göstermeye çalıştım. Müslüman olma kararında bize sürpriz yaptı. O gün cuma namazında müslüman oldu. Eşimin camide müslüman olduğundaki sesini duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir histi' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin görüşleri

Mahalle fırın işletmecisi Doğan Özmercan, 'Jessica hanım her sabah gelir. Güzel bir Türkçesi var. Müslüman olmuş birisi. Kendisi doğal ekmek meraklısı. Ekmek ile ilgili her zaman soruları olur. Videolar çeker, sosyal medyasında paylaşır. Aynı zamanda çok sıcak kanlı birisi. Sanki Türk gibi davranan bir hanımefendi. Dışarıdan gelen birisinin bizim örf ve adetlerimize sahip çıkması bizi mutlu ediyor' dedi.

Mahalle kasabı Yılmaz Vural ise, 'Jessica hanım iyi bir müşteri, müslüman olmuş, Alanya'ya yerleşmiş, devamlı müşterimiz. İnsanlarla diyalogları güzel. Derdini herkese anlatabiliyor' şeklinde konuştu.

ALMANYA’DA TANIŞARAK EVLENEN ERSİN VE JESSİCA GÖDEL ÇİFTİ, YILLAR SÜREN YURTDIŞI HAYATININ ARDINDAN TÜRKİYE’YE YERLEŞTİ. ASLEN TOKATLI OLAN ERSİN GÖDEL’İN EŞİ ALMAN ASILLI JESSİCA GÖDEL, ALMANYA’DA İSLAMİYET’İ SEÇMESİNİN ARDINDAN EŞİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE TAŞINARAK YENİ BİR HAYATA ADIM ATTI. DÖRT KIZ ÇOCUĞU ANNESİ OLAN JESSİCA GÖDEL, ALANYA’DA KISA SÜREDE HEM ÇEVRESİYLE KURDUĞU SICAK İLİŞKİLER HEM DE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.