Alman Kadın Öğretmen İslamiyet'i Seçti

Alman Kadın Öğretmen Eskişehir'de Müslüman Oldu

25 yaşındaki Almanya vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile İslamiyet'i kabul etti. Müftülük tarafından yapılan açıklamada, genç öğretmenin Müslüman olma isteği belirtildi.

Müslüman Olma Süreci

Leitner, anaokulu öğretmeni olarak çalışmakta ve Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile İslam'ın temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi aldı. İhtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan öğretmene, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen Almanca yayınlar ve ihtida belgesi takdim edildi.

Yeni İsim: Aleyna

Kendine yeni bir isim olarak Aleyna'yı seçen Leitner, bu önemli adımda desteklerini esirgemeyen Müftülük ve çevresine teşekkür etti.

Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Leitner'e, İl Müftüsü Muharrem Gül (solda) tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi takdim edildi.

Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Leitner'e, İl Müftüsü Muharrem Gül (solda) tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi takdim edildi.

Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Leitner'e, İl Müftüsü Muharrem Gül (solda) tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi takdim edildi.