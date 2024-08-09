Alman Mahkemesi, İsrail'e Silah İhracatını Durdurma Talebini Reddetti

Alman Mahkemesi'nden Silah İhracatı Kararı

Almanya'da bulunan Brandenburg Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, Filistinli bir vatandaş ile oğlunun hükümetin İsrail'e silah ihracatını durdurma talebini içeren davalarında olumsuz bir karar aldı. Mahkeme, Tel Aviv'e yapılan silah ihraçlarının durdurulmasına yönelik başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Benzer Bir Davanın Sonucu

Geçtiğimiz Haziran ayında da benzer bir dava Berlin İdare Mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle reddedilmişti. O dönemde, Gazze'de yaşayan bazı Filistinlilerin, Alman silahlarının uluslararası insani hukuku ihlal edebileceği yönündeki iddiaları değerlendirilmeye alınmadı.

Almanya'nın Silah İhracatı

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra İsrail'e silah tedarik eden en büyük ikinci ülke konumunda. Hükümet, 2023 yılı için İsrail'e 326,5 milyon avroluk silah teslimatı gerçekleştirdi. Bu süreçte toplamda yaklaşık 327 milyon avro değerindeki 308 ayrı lisans verildi.

Geçtiğimiz yıl Almanya, İsrail'e iki adet Sa'ar 6 sınıfı korvet, Eitan ZPT zırhlı personel taşıyıcıları, Merkava-4 tankları ve Namer ZPT araçları için motorlar, Dolphin denizaltıları için su altı füzeleri ve tank mühimmatı gibi askeri teçhizat teslimatı yaptı.