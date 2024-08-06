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Alman Ordusu Orta Doğu'daki Tahliye Operasyonu İçin Hazırlıkta

Alman ordusu, Orta Doğu'daki vatandaşlarını tahliye etmek için geniş çaplı bir operasyon planlıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:24
Alman Ordusu Orta Doğu'daki Tahliye Operasyonu İçin Hazırlıkta

Almanya Silahlı Kuvvetleri Tahliye Planları Üzerine Çalışmalarını Sürdürüyor

Almanya'nın silahlı kuvvetleri, Orta Doğu'da bulunan Alman vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi için hazırlık yapıyor. Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haber doğrultusunda, Bundeswehr, bölgedeki 2 binden fazla suçsuz insanı kurtarmak için A400M tipi askeri kargo uçaklarını ve mürettebatını hazırda bekletiyor.

Lübnan'daki Tahliye Öncelikli Hedef

Tahliye planının ilk aşamasında, Lübnan topraklarında yaşayan Alman vatandaşlarının kurtarılması üzerinde yoğunlaşıldığı bildiriliyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, orada yaşayan vatandaşlarını çağrıda bulunarak bölgeyi terk etmelerini istemiş, ancak uyarıya pek çok kişinin kulak vermediği aktarılmıştır.

Bölgedeki Gerginlik Artıyor

Son günlerde, İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür hedef alınmıştı. Öte yandan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ile birlikte Orta Doğu'daki tansiyon iyice yükseldi. İran ve Lübnan Hizbullahı, Huniyye'nin suikastından İsrail’i sorumlu tutarak Tel Aviv’e karşı misilleme tehdidinde bulunmuştur.

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