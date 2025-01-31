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Alman Parlamentosu Yurt Dışındaki Askeri Misyonların Süresini Uzattı

Almanya, yurt dışındaki dört askeri misyonun görev süresini Kasım 2023'e kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:30
Alman Parlamentosu Yurt Dışındaki Askeri Misyonların Süresini Uzattı

Alman Federal Meclisi Askeri Misyonları Uzattı

Almanya, Federal Meclis'te gerçekleştirilen oylamada yurt dışındaki dört askeri misyonun görev sürelerini uzatma kararı aldı. Bu misyonlar arasında Akdeniz'de gerçekleştirilen SEA GUARDIAN ve IRINI, Kızıldeniz'de düzenlenen ASPIDES ve Güney Sudan'da bulunan UNMISS operasyonları yer alıyor.

Misyonların Süreleri ve Katkılar

Alman ordusu, Kasım 2023 sonuna kadar yaklaşık 550 askerden oluşan bir gücü, NATO’nun Akdeniz'deki Deniz Güvenliği Operasyonu SEA GUARDIAN’a destek vermek üzere görevlendirecek.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler tarafından Libya'ya uygulanan silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından yürütülen IRINI Operasyonuna da yine yaklaşık 300 Alman askeri ile katkı sağlanacak.

Kızıldeniz'deki ASPIDES operasyonu, önemli nakliye hatlarının korunmasını hedefliyor ve burada 700 asker ile deniz kuvvetleri görev alacak.

Son olarak, Güney Sudan’da bulunan UNMISS misyonunda ise 50 asker ile görev yapılacak. Bu birlikler, katkıda bulunan ülkelerin teknik ekipmanına ve eğitimine destek vermeye odaklanmaktadır.

UNMISS Misyonunun Amaçları

UNMISS, sivilleri koruma, insani yardımı kolaylaştırma ve barış sürecine destek olma konularında faaliyet göstermektedir. Bu misyonlar, uluslararası güvenliği sağlama yönündeki önemli adımları temsil etmektedir.

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