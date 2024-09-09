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Alman Polisinde Yabancı Önyargıları: Araştırma Sonuçları

Almanya'da yapılan bir araştırma, polisin yabancılara karşı sistematik önyargılara sahip olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:23
Alman Polisinde Yabancı Önyargıları: Araştırma Sonuçları

Almanya'daki Polisin Yabancılara Karşı Önyargıları

Almanya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Alman polisinin yabancılara karşı belirgin sistematik önyargılara sahip olduğunu ortaya koydu. "Kültürel Uyum Araştırmaları Enstitüsü" tarafından yürütülen bu çalışma, özellikle göçmenlerin ve etnik grupların polisin tutumunu etkilediğini göstermektedir.

Araştırmanın Detayları

Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan bu araştırmada, polis memurlarının özellikle Afrika kökenli bireyleri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak algıladığı sonucu çıktı. İlginç bir şekilde, bu kişiler şüpheli davranış sergilemeseler bile, jeanss kontrolden geçirildiği ve üst aramasına tabi tutulduğu ortaya kondu.Kökenine Göre Muamele

Polisin, bireyleri kökenlerine göre muamele etmesinin sadece bireysel bir uygulama değil, aynı zamanda kurumsal bir yapı olduğu belirlenmiştir. Örneğin, polisin bir olaya müdahale ederken güney Avrupalıları "fevri", Rusları ise "şiddet yanlısı" olarak sınıflandırdığı tespit edilmiştir.

Toplum Üzerindeki Etkileri

Ayrımcı tutumlar, özellikle genç erkekler, sol görüşlü bireyler ve Arap ile Türk gençleri üzerinde derin bir etki bırakmakta. Bu gruptaki bireyler, çoğunlukla "polise karşı düşman ve saygısız" olarak damgalanmakta. Bu durum, toplumsal hoşgörüsüzlüğü artırmakta ve polisin bu kişilere karşı ilgisiz, nazik olmayan ve sert bir yaklaşım sergilemesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, profil dışındaki bireylere karşı daha ilgili ve saygılı bir tutum sergilendiği gözlemlenmiştir.

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